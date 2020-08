Zarco rischia di saltare il Gp di Stiria: lesione al polso per il francese, domani l’intervento chirurgico (Di martedì 18 agosto 2020) Il brutto incidente di domenica al Gp d’Austria fa ancora discutere: giovedì Zarco e Morbidelli dovranno presentarsi davanti alla commissione, raccontando la loro versione dei fatti, ma intanto è incerta la presenza del francese dell’Avintia alla prossima gara. Zarco, che ha riportato una lesione al polso, dovrà sottoporsi domani ad un intervento chirurgico a Modena a seguito della Tac effettuata all’ospedale di Judenburg che ha evidenziato la frattura dello scafoide. Zarco, dopo l’intervento, proverà a tornare in pista per gareggiare al Gp di Stiria, ma non è detto che riuscirà a partecipare alla prossima gara. L'articolo Zarco ... Leggi su sportfair

