Zarco, frattura allo scafoide: sarà operato, GP Stiria a rischio (Di martedì 18 agosto 2020) "Il piano - ha detto Zarco alla Gazzetta -, è di farmi operare in Italia e tornare in Austria per vedere come mi sento, se mi dichiareranno o meno 'fit to race' ed eventualmente provare. Vale la pena ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : Zarco, frattura dello scafoide dopo l'incidente con Morbidelli che ha coinvolto Rossi #SkyMotori #MotoGP - burnout_pt : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Zarco, frattura allo #scafoide: sarà operato, GP #Stiria a rischio - Gazzetta_it : #MotoGP #Zarco, frattura allo #scafoide: sarà operato, GP #Stiria a rischio - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Zarco, frattura dello scafoide dopo l'incidente con Morbidelli che ha coinvolto Rossi #SkyMotori #MotoGP - F1inGenerale_ : MotoGP | Frattura allo scafoide per Johann Zarco: salta il GP di Stiria? -