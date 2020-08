Youth League 2019/2020: il Benfica supera in rimonta la Dinamo Zagabria e raggiunge l’Ajax in semifinale (Di martedì 18 agosto 2020) Il Benfica è la seconda squadra semifinalista della Youth League 2019/2020. Con lo stesso punteggio dell’Ajax, compagine che i portoghesi affronteranno nel penultimo atto del torneo e che poche ore prima aveva steso il Midtjylland per 3-1, i lusitani hanno sconfitto la Dinamo Zagabria. In quel di Nyon, tuttavia, sono stati i croati a portarsi avanti al 16′ grazie a Karrica, alimentando le loro speranze di proseguire nel torneo. I pronostici della vigilia non sono però stati smentiti ed il Benfica ha prima trovato la rete del pareggio al 37′ con Araujo, e poi nella ripresa ha incrementato il proprio vantaggio grazie a Ramos, che nel giro di 7′ ha siglato la doppietta personale, mettendo in discesa la partita per i ... Leggi su sportface

JuventusFCYouth : Il match report di #JuveReal ??? - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - Sport_Mediaset : #YouthLeague - Quarti di finale - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: #YouthLeague - Quarti di finale -