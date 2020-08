Wuhan se ne frega del coronavirus: mega festa in piscina senza mascherina (Foto e Video) (Di martedì 18 agosto 2020) Wuhan, 18 ago – E pensare che il Sars-CoV-2 tanto tempo fa era conosciuto anche come “virus di Wuhan”. Ricordate quei tempi lontani, sette mesi fa, quando con stupore guardavamo a quei milioni di cinesi in quarantena. Poi gli appestati divenimmo noi, tanto da arrivare a invitare i medici cinesi per spiegarci un po’ come gestire la situazione, e loro a zonzo per Milano con Attilio Fontana ci bacchettarono perché “in giro ci sono ancora troppe persone senza mascherina”. festa grande al Wuhan Maya Water Beach Adesso la situazione è completamente invertita: nel giorno in cui noi facciamo un passo indietro, chiudiamo le discoteche, imponiamo la mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 e iniziamo a ipotizzare la non ... Leggi su ilprimatonazionale

