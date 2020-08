Wuhan | in migliaia al maxi party senza mascherine e distanze | VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Sono diventate virali le immagini di una colossale festa che si è svolta a Wuhan, la città dove l’incubo Coronavirus ha avuto origine. A Wuhan in tantissimi si sono dati alla pazza gioia in una serata evento organizzata in un parco divertimenti della città. Si tratta del Wuhan Maya Beach Water Park, dove in tantissimi … L'articolo Wuhan in migliaia al maxi party senza mascherine e distanze VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

