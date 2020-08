Wuhan festeggia l’addio al coronavirus: migliaia in discoteca senza mascherine (Di martedì 18 agosto 2020) Wuhan festeggia l’addio al coronavirus con una maxi festa senza distanze e mascherine, ma non ditelo a Conte a Speranza e agli esperti. Nella Wuhan dove tutto è nato, il coronavirus è ormai solo un triste ricordo. I cinesi della provincia dell’Hubei hanno fatto molti sacrifici, con restrizioni anche più serrate rispetto a quelle adottate in Italia. Ma il lockdown ha funzionato davvero ed è da maggio che non si registrano più casi di Covid. Qui da noi siamo in ritardo rispetto alla Cina dove la pandemia è scoppiata almeno due mesi prima e a fare due conti, dovremmo aver risolto tutto anche qui. Ma in Italia le discoteche, invece di festeggiare, chiudono, e le immagini che arrivano ... Leggi su chenews

