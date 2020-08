Wenger pronto al ritorno in panchina: può prendere il posto di Koeman come CT dell’Olanda (Di martedì 18 agosto 2020) Da una parte Ronald Koeman pronto a firmare col Barcellona e lasciare l'Olanda. Dall'altra Arsene Wenger, candidato numero uno a prendere il suo posto alla guida della Nazionale. Sarebbe questo lo scenario descritto dal Daily Mail, secondo il quale l'ex manager dell'Arsenal sarebbe ad un passo dal nuovo ruolo di guida degli Oranje.Olanda, Wenger al posto di Koemancaption id="attachment 941965" align="alignnone" width="670" Ronald Koeman (Getty Images)/captionDa quanto si apprende, Wenger avrebbe mosso i primi passi di persona avanzando la propria candidatura verso la Federcalcio dei Paesi Bassi. Il tecnico francese che in precedenza aveva rifiutato diverse proposte, compresa quella del Barcellona, lascerebbe il suo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Wenger pronto al ritorno in panchina: può prendere il posto di Koeman come CT dell'Olanda - -

Ultime Notizie dalla rete : Wenger pronto Wenger pronto al ritorno in panchina: può prendere il posto di Koeman come CT dell’Olanda ItaSportPress Willian pronto a prendere il treno in direzione Arsenal

Sono circa otto le miglia a separare Stamford Bridge e l’Emirates Stadium, case rispettivamente del Chelsea e dell’Arsenal. Il primo impianto lo si raggiunge prendendo la District Line e scendendo a F ...

Sono circa otto le miglia a separare Stamford Bridge e l’Emirates Stadium, case rispettivamente del Chelsea e dell’Arsenal. Il primo impianto lo si raggiunge prendendo la District Line e scendendo a F ...