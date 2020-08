Welfare aziendale, borse di studio per i figli dei collaboratori nell’azienda di Martina Franca Gruppo Marraffa Werent (Di mercoledì 19 agosto 2020) Di seguito il comunicato: Buone pratiche di Welfare aziendale e responsabilità sociale d’impresa borse di studio riservate ai figli dei collaboratori del Gruppo Marraffa-Werent Stimolare la valorizzazione delle risorse umane del territorio. È l’obiettivo del Gruppo Marraffa-Werent che, lo scorso mese febbraio, aveva lanciato un bando aziendale per un’iniziativa di Welfare, che prevede di destinare una borsa di studio ai figli meritevoli di tutti i collaboratori per l’anno scolastico 2019/2020. Un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia ... Leggi su noinotizie

