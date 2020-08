Wanda Nara, che panorama! Lato B al vento e vista su San Siro (Di martedì 18 agosto 2020) In estate Wanda Nara si divide tra Parigi, dove ormai vive con Mauro Icardi e i loro figli, il Lago di Como, dove si rilassa con la famiglia nella villa immersa nel verde, e Milano, dove ha conservato il lussuoso appartamento a due passi dallo stadio. E proprio la piscina panoramica sul tetto dell’edificio è la location d’eccezione per una carrellata di scatti bollenti. A bordo vasca in costume, la showgirl posa languida: per lei il panorama maestoso su San Siro, per i follower quello magnifico sul suo Lato B. Wanda sfugge all’afa milanese rilassandosi “in quota” a bordo vasca. Più bollente che mai, indossa un costume intero nero che sottolinea le sue forme e lascia scoperti i glutei tonici e perfetti. Sceglie pose tattiche che mettano in risalto le sue curve ... Leggi su newscronaca.myblog

