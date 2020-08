Wall Street resta al palo (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muove senza grandi scossoni la borsa di Wall Street con gli investitori dubbiosi sulle prospettive dell’economia statunitense che sta ancora lottando per riprendersi. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 27.816 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.390 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,77%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,44%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,41%), telecomunicazioni (+0,66%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,53%), utilities (-0,69%) e finanziario (-0,48%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+1,65%), DOW ... Leggi su quifinanza

