Vojvoda, Miranchuk e Romero Tre possibili acquisti atalantini ai raggi X (Di martedì 18 agosto 2020) Ormai archiviata la stagione dei record per l’Atalanta, il mercato si prende la scena. Tra voci di giocatori che vogliono cambiare aria (Hateboer) e nuovi obiettivi per rinforzare la squadra, lo staff dei nerazzurri è impegnato sotto traccia, con idee ... Leggi su ecodibergamo

Fantacalcio : Calciomercato Atalanta: Vojvoda annuncia l'accordo. Idea Miranchuk per l'attacco - CalcioNews24 : Atalanta, si lavora sul mercato: interesse per Vojvoda e Miranchuk - Fefinho83 : RT @DiMarzio: #Atalanta contatti in corso per #Vojvoda e #Miranchuk #Calciomercato - 86_longo : RT @DiMarzio: #Atalanta contatti in corso per #Vojvoda e #Miranchuk #Calciomercato - GIUSPEDU : RT @SkySport: Calciomercato Atalanta, idea Miranchuk: pressing per Vojvoda. Le news -