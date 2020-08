"Vogliono impedire a Salvini di fare comizi". Voto, il decreto Speranza è una trappola? Scenario clamoroso: "Si finisce in tribunale" (Di martedì 18 agosto 2020) Il sospetto di Matteo Salvini è che con la "scusa" dell'emergenza sanitaria del coronavirus Pd e M5s possano pensare di rinviare anche le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Secondo Paolo Becchi e Giuseppe Palma, di sicuro l'obbligo di mascherina dalle 18 all'alba imposto dal decreto Speranza di domenica scorsa rischia di condizionare tutta la campagna elettorale. L'editorialista di Libero affronta il tema con un lungo articolo sul sito Formiche.net, criticando le "limitazioni della libertà personale in assenza di emergenza", non costituendo l'aumento di contagi una condizione sufficiente a fronte di una situazione ospedaliera totalmente sotto controllo. Il ricorso al Tar presentato dall'associazione dei gestori delle discoteche, secondo Becchi, ha ottime possibilità di venire accolto. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

aver impedito una normale e ordinaria campagna elettorale, in aperta lesione del principio democratico". "Insomma - concludono Becchi e Palma -, chi volete che vada ai comizi elettorali con la ...

L'epidemiologo: «Sulla scuola vedo grande confusione»

«Sulla scuola ho una visione leggermente diversa dalla via che si è seguita, perchè penso che la soluzione che è stata trovata è un soluzione che privilegia fondamentalmente la sollevazione di respons ...

