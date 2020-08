"Viviana? Perché è un caso anomalo". Federica Sciarelli fa luce sul giallo: "Mi ricorda la scomparsa di Provvidenza Grassi" (Di martedì 18 agosto 2020) "Un caso anomalo". Federica Sciarelli descrive così il giallo di Viviana Parisi e del piccolo Gioele: mamma morta dopo un incidente d'auto, figlio di 4 anni scomparso. "L'incidente potrebbe essere una sliding doors, il momento in cui cambia il destino di mamma e figlio". spiega la conduttrice di Ch l'ha visto? al Quotidiano nazionale. Questa sera il programma di Raitre tornerà con una puntata speciale dedicata al giallo di Caronia . "La promessa dell'anonimato potrebbe spingere qualcuno, che finora, chissà Perché, non si è rivolto alle forze dell'ordine, a parlare? Ogni dettaglio può essere utile. Noi andiamo in onda proprio per questo", è ... Leggi su liberoquotidiano

