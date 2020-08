Viviana Parisi: si parla dell’ ipotesi di strangolamento (Di martedì 18 agosto 2020) Continuano le indagini sulla morte di Viviana Parisi, in parallelo alle ricerche disperate per ritrovare il piccolo Gioele Mondello. La famiglia, ora, vorrebbe poter visionare il corpo di Viviana, per riuscire ad avere un quadro più chiaro della situazione e poter escludere la più atroce delle ipotesi: quella che vede Viviana morta per strangolamento. Sul corpo di Viviana c’erano, per certo, fratture agli arti ed al tronco e morsi, presumibilmente di animali selvatici. Il perito legale parla dell’ipotesi di strangolamento Elvira Ventura Spagnolo, perito legale, ha dato la sua versione dei fatti: “Ci sono diverse fratture e, probabilmente, quelli che sembrano morsi non ... Leggi su thesocialpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - ilfattovideo : Viviana Parisi, continuano nelle campagne di Caronia le ricerche di Gioele. 70 persone al lavoro per il quindicesim… - clikservernet : Viviana Parisi, continuano nelle campagne di Caronia le ricerche di Gioele. 70 persone al lavoro per il quindicesim… - zazoomblog : Viviana Parisi parla il medico legale: «Lo strangolamento non è dimostrabile sono emerse solo fratture» - #Viviana… -