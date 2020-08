Viviana Parisi, parla il medico legale: «Lo strangolamento non è dimostrabile, sono emerse solo fratture» (Di martedì 18 agosto 2020) Rimane cauta la professoressa Elvira Ventura Spagnolo, una dei medici legali nominati come periti dalla Procura di Patti che hanno eseguito l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la dj trovata morta in un bosco lo scorso 8 agosto nella campagne di Caronia, in Sicilia. «Non ho parlato di strangolamento», ha sottolineato, ma «soltanto di fratture», perché «le condizioni del cadavere non permettono di esprimersi in tal senso». Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell’inchiesta sulla sua morte, ha aggiunto che «da quello che ci è stato riferito dai turisti che hanno visto Viviana Parisi viva a Caronia dopo l’incidente stradale sull’autostrada Palermo Messina – ha ... Leggi su open.online

