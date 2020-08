Viviana Parisi, l’appello disperato del padre di Gioele: “Aiutatemi” (Di martedì 18 agosto 2020) Continuano le ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre Viviana Parisi. Il padre del bambino non si arrende e lancia un appello disperato su Facebook. Inizia il 15esimo giorno di ricerche di Gioele, il bambino di soli quattro anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi. Lei … L'articolo Viviana Parisi, l’appello disperato del padre di Gioele: “Aiutatemi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - SkyTG24 : Prosegue il #giallo a #Caronia. Secondo il turista 'super testimone', dopo l'incidente #Gioele era vivo I dettagli:… - infoitinterno : Viviana Parisi, il testimone: 'Viviana abbracciava Gioele come per proteggerlo. Andava verso la montagna' - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era agitata e impaurita' -