Viviana Parisi, la nuova pista porta dritta alla mafia (Di martedì 18 agosto 2020) La pista della "terza persona" nella morte di Viviana Parisi prende quota, con risvolti agghiaccianti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, citando il procuratore Cavallo, l'ipotesi dell'aggressione da parte di animali selvatici sta scemando, mentre non si esclude "neanche la tentata aggressione a scopo sessuale, finita male". Il testimone chiave che ha assistito all'incidente sulla A20 all'altezza di Caronia ha spiegato agli inquirenti di aver visto la donna fermarsi a una piazzola di sosta, scendere e tenere il figlio Gioele in braccio. Sul piccolo di 4 anni, di cui si sono perse le tracce, il testimone precisa: "Era vivo, non era ferito, stava in braccio alla madre, in posizione verticale come se lei volesse proteggerlo. La testa ... Leggi su howtodofor

