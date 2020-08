Viviana Parisi, il procuratore: “Analisi sulle cellule telefoniche per capire chi fosse in zona al momento dell’incidente” (Di martedì 18 agosto 2020) Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele proseguono. Dopo i rilievi scientifici, le audizioni di testimoni e l’autopsia – i cui esiti completi saranno disponibili fra diversi giorni – la Procura di Patti sta facendo eseguire “delle analisi dei tabulati delle celle telefoniche di Caronia e delle zone limitrofe per individuare le persone presenti sul posto il 3 agosto, per capire chi fosse lì in quel momento”. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sul caso Parisi ha illustrato questa nuova fase dell’inchiesta al termine del vertice delle Forze dell’ordine in Prefettura a Messina per coordinare le ricerche. “Sono indagini obbligatorie e di routine ... Leggi su ilfattoquotidiano

