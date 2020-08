Viviana Parisi, il marito in Procura per vedere le foto: “Sicuri che sia lei?” (Di martedì 18 agosto 2020) Si sono presentati in Procura i familiari di Viviana Parisi per visionare la foto della donna trovata morta nei boschi di Caronia quindici giorni fa. Tra loro c’era il marito della dj 43enne, Daniele Mondello, che chiede se sia sicuro che quella donna trovata cadavere sia la moglie. Viviana Parisi, il marito in Procura per … L'articolo Viviana Parisi, il marito in Procura per vedere le foto: “Sicuri che sia lei?” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

