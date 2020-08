Viviana Parisi e la pista che spero decada per prima (Di martedì 18 agosto 2020) Ogni estate ha il suo “giallo”. Quello di quest'anno riguarda Viviana Parisi, una Dj di poco più di quarant'anni e il figlio Gioele di 4 anni. Sono scomparsi da giorni e, sempre da giorni, è stato ritrovato il corpo della donna con molte ferite. Mentre scrivo ancora nessuna notizia del bambino. Le ipotesi si rincorrono l'un l'altra ma il corpo del piccolo non è stato ancora trovato. Sono circa un centinaio le persone che battono quella zona della Sicilia alla ricerca di qualche traccia. C'è anche chi pensa che siano stati aggrediti da cani feroci. Sarà che amo i cani, ma spero proprio che questa pista decada presto. Leggi su liberoquotidiano

