Viviana Parisi, celle telefoniche al setaccio: si scava nella sua vita a caccia di indizi (Di martedì 18 agosto 2020) Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele, si concentrano ora sulle celle telefoniche nella zona in cui la donna ha fatto perdere le proprie tracce, nei pressi di Caronia (Messina). La dj 43enne, scomparsa il 3 agosto e ritrovata morta sotto un traliccio dell’alta tensione cinque giorni dopo, era stata avvistata in compagnia del figlio dopo aver avuto un incidente sulla autostrada Messina-Palermo, ma del bambino non c’è ancora traccia. La Procura di Patti, che indaga sulla tragica fine della donna e sulla scomparsa del bambino, vuole accertare se la dj, che aveva abbandonato l’auto dopo un incidente sulla piazzola dell’autostrada Messina-Palermo e si era allontanata per i boschi, abbia incontrato qualcuno. I magistrati stanno ... Leggi su caffeinamagazine

