Viviana, ora arriva l’Esercito per cercare Gioele. Attesa per i tabulati telefonici (Di martedì 18 agosto 2020) arriva anche l’Esercito per le ricerche del piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni della dj Viviana Parisi trovata morta in circostanze misteriose sotto un traliccio elettrico a Caronia, in provincia di Messina, a un centinaio di chilometri da casa. Lo ha annunciato il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, al termine dell’ennesimo vertice in Prefettura convocato per fare il punto sulla tragedia della famiglia di dj. “Dieci squadre dell’Esercito aiuteranno a cercare il bambino. Dobbiamo continuare a cercarlo, le indagini proseguono e pure le ricerche”, ha rivelato Cavallo. ”E’ un terreno sterminato dove è difficile fare delle ricerche. Più mezzi e personale abbiamo più abbiano possibilità di arrivare a un ... Leggi su secoloditalia

