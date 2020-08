Virus, il bollettino: aumentano tutte le voci della curva del contagio (Di martedì 18 agosto 2020) Sono 403 le persone contagiate in più nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino sul coronaVirus emanato dalla Protezione Civile. Dall'inizio dell'epidemia, almeno 254.636 persone hanno contratto il Virus Covid-19. Un piccolo aumento rispetto a ieri, quando i contagiati in più erano 320. A fronte di 35.405 decessi totali (5 i morti nell'ultimo giorno, ieri erano 4), sono state dimesse 204.142 persone (174 oggi, ieri erano 182) mentre i soggetti attualmente positivi sono 15.089 (+222, ieri +134). aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali: 843 (+33, ieri il dato recitava +23), di cui 58 in terapia intensiva (in questo caso, fortunatamente, nessun nuovo caso rispetto a ieri). Leggi su liberoquotidiano

