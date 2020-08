Virginia raggi, stanziati 800 mila euro per il rilancio dell’economia delle periferie (Di martedì 18 agosto 2020) ”Sosteniamo le piccole imprese e chi crea lavoro nelle periferie e nei quartieri più svantaggiati della città, con oltre 800 mila euro destinati a rilanciare le attività economiche sul territorio. Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore è il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, artigiani e start-up presenti in queste zone di Roma”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia raggi su Facebook. ”Risorse che vanno ad aggiungersi – prosegue la sindaca – all’analogo stanziamento in favore delle imprese di periferia con cui, a novembre scorso, abbiamo già assegnato oltre 137 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

