Villette con piscina nel resort di lusso con soldi riciclati, blitz della Guardia di finanza: sequestri per 8 milioni di euro (Di martedì 18 agosto 2020) Villette con piscina in un resort di lusso nell'Ogliastra. Questa l'ipotesi della Guardia di finanza di Perugia che, con i militari di Nuoro, hanno sequestrato beni per 8 milioni di euro. Nel mirino un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e all'autoriciclaggio gestita da un imprenditore abruzzese con interessi nell'Ogliastra e da un avvocato sardo. Attraverso un professionista compiacente in Umbria, i due indagati potevano contare su alcune società intestate a prestanome per creare falsi crediti d'imposta di importi milionari, poi ceduti ad altre imprese, la maggior parte delle quali con sede nella provincia di Cagliari. Il sistema adottato dagli indagati ...

