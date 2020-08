Villaggio dei Ragazzi, da settembre riapre il micro-nido e scuola dell’infanzia (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – A darne notizia è il Commissario Straordinario dell’Ente, Felicio De Luca. Dopo anni di chiusura ripartono i servizi all’infanzia della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, micro-nido e scuola dell’Infanzia. Il micro nido ospiterà 10 piccoli, di età compresa fra i 3 e i 36 mesi; la scuola dell’infanzia, invece, accoglierà 20 bambini dai 3 ai 5 anni. La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle norme in materia anti Covid 19. “Il compito che ci attende – ha affermato il Commissario straordinario – è di assicurare che le condizioni di sicurezza siano tali da garantire pienamente la salute e il benessere dei bambini e delle ... Leggi su anteprima24

