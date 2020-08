VIDEO Roma, Pedro a Villa Stuart: visita di controllo alla spalla, l’infortunio… (Di martedì 18 agosto 2020) Lo scorso 4 agosto è stato operato alla spalla lussata.Stiamo parlando di Pedro Rodriguez Ledesma, primo rinforzo della Roma. Un infortunio, quello subito con la maglia del Chelsea in occasione della finale di FA Cup persa contro l'Arsenal, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento. "L'operazione è andata bene, tornerò presto", ha scritto sui propri social il classe 1987, che dovrebbe restare fermo ai box circa un mese.Nella giornata di ieri, dunque, l'attaccante spagnolo è sbarcato nella Capitale, raggiungendo questa mattina Villa Stuart. Dopo circa due ore di controlli approfonditi, il calciatore ha lasciato la clinica. "Sono molto felice di essere qui", ha detto. Ma non solo; da domani Pedro verrà seguito da un ... Leggi su mediagol

Tg3web : Nanni Moretti in Vespa nella Roma deserta di Ferragosto, come nel film 'Caro diario' girato dal regista 27 anni fa.… - virginiaraggi : Il cantiere per il nuovo Skate Park di Roma va avanti. Sorgerà a Ostia, nel Municipio X e sarà uno dei più belli e… - Roma : Piano sampietrini. E’ un progetto di riqualificazione della pavimentazione storica di #Roma. I #cantieri aperti del… - Mediagol : #VIDEO #Roma, #Pedro a #VillaStuart: visita di controllo alla spalla, l’infortunio… - Mediagol : #Video #Roma, Pedro a Villa Stuart: visita di controllo alla spalla, l'infortunio... -