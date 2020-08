VIDEO - Higuain: "Juve? Non mi pento! E' una big d'Europa, che dovevo fare? Se torno a Napoli..." (Di martedì 18 agosto 2020) Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Ospite di Fox Sports Argentina, l’attaccante della Juve ha parlato del futuro ma anche del tradimento ai napoletani: "MLS? In futuro ci andranno molti giocatori e sarebbe ... Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Higuain: 'Non mi pento di aver lasciato il Napoli. Traditore? Lo dissero anche di Pirlo o Ronaldo' [VIDEO] - speedf1 : Adesso devi lasciare la Juve! Non c’è più posto per te. Vai al River Plate. Troppo scarso per noi! Vai via CIAO! - news24_napoli : Higuain: "Non mi pento di aver lasciato il Napoli. Traditore? Lo… - gencelone : RT @JPeppp: Pirlo che arriva al Training Center della Continassa per il primo giorno di ritiro e trova ancora in gruppo Higuaín, Khedira, B… - CodenameEE6 : RT @JPeppp: Pirlo che arriva al Training Center della Continassa per il primo giorno di ritiro e trova ancora in gruppo Higuaín, Khedira, B… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Higuain VIDEO - Higuain: "Juve? Non mi pento! E' una big d'Europa, che dovevo fare? Se torno a Napoli..." Tutto Napoli VIDEO - Higuain: "Juve? Non mi pento! E' una grande d'Europa, che dovevo fare? Se torno a Napoli..."

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Ospite di Fox Sports Argentina, l’attaccante della Juve ha parlato del futuro ma anche del tradimento ai napoletani: "MLS? In futuro ci andranno molti ...

Higuain non apre la porta: "Ho un contratto con la Juventus, in futuro MLS possibile"

E' il giocatore con più goal in una sola annata di Serie A, alla pari con Immobile, ha giocato con alcune delle squadre più importanti al mondo. Ora gioca nella Juventus, Gonzalo Higuain, e per ora no ...

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Ospite di Fox Sports Argentina, l’attaccante della Juve ha parlato del futuro ma anche del tradimento ai napoletani: "MLS? In futuro ci andranno molti ...E' il giocatore con più goal in una sola annata di Serie A, alla pari con Immobile, ha giocato con alcune delle squadre più importanti al mondo. Ora gioca nella Juventus, Gonzalo Higuain, e per ora no ...