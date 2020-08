Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 09:15 (Di martedì 18 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2020 ORE 8.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, L’ INCIDENTE TRA FLAMINIA E SALARIA E’ STATO RISOLTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLazioNE SOSPESA SULLA LINEA Roma ANCONA PER UN MOVIMENTO FRANOSO SULLA LINEA FERROVIARIA TRA GIUNCANO E TERNI. BUS SOSTITUTIVI TRA FOLIGNO E TERNI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. LA CIRCOLazioNE È DUNQUE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA E I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. SERVIZIO REGOLARE TRA EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO. PER ORA DA ... Leggi su romadailynews

