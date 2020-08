"Via Trump, il presidente sbagliato". Michelle Obama infiamma la convention dem (Di martedì 18 agosto 2020) Mai un’ex first lady era stata così dura nei confronti di un presidente in carica, descritto come leader privo di competenza, di carattere, di decenza. Michelle Obama rompe l’atmosfera ovattata della convention democratica di Milwaukee, per la prima volta completamente virtuale per rispettare le regole Covid-19, e infiamma con un discorso fortemente politico che lancia un messaggio chiaro: “Trump è il presidente sbagliato per gli Stati Uniti d’America”. Michelle Obama, per molti mesi considerata anche un outsider fortissimo nella corsa alla Casa Bianca, fa capire che lei e Barack saranno in corsa fino all’ultimo a sostegno di Joe ... Leggi su huffingtonpost

