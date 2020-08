Vent'anni è stato cuoco a servizio della famiglia Berlusconi: ora voglio i miei 700 mila euro (Di martedì 18 agosto 2020) fonte: https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/chef-giacomo-canale-causa-Berlusconi-pier-silvio-1.5398380 Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading... Leggi su cityroma

Davide : Ed è nel momento in cui tardi a cedere il microfono a Smaila che ti accorgi del ruolo che occupi nel pantheon della… - justanexile_ : Non ho nemmeno vent’anni e già mi gira la testa quando scendo dal letto - docst : RT @antoniopolito1: Vent’anni a cercare il popolo e quella che stiamo perdendo è la classe dirigente. Un saluto deferente a Cesare Romiti,… - ASciullo : RT @antoniopolito1: Vent’anni a cercare il popolo e quella che stiamo perdendo è la classe dirigente. Un saluto deferente a Cesare Romiti,… - funzionipari : la cosa che mi fa più incazzare è che Er Faina cerca il consenso dei ragazzini cercando di prenderli in simpatia. H… -

Ultime Notizie dalla rete : Vent anni Da X Factor al primo Cd. Cantautrice a vent’anni Ilaria Rastrelli, che grinta LA NAZIONE Sgombero Bios Lab, Coalizione Civica: «Un inutile spreco, ora il rione e la città sono più poveri»

Non c'è alcun senso nell'operazione di questa mattina, in cui gli spazi del Bios Lab - Spazio Autogestito in via Brigata Padova, di proprietà dell'INPS e precedentemente inutilizzati per vent'anni, ...

Viaggio al Marco Polo tra passaporto e tampone «Già fatto in Spagna». «Più di un’ora in coda»

Prima di loro Marco, vent’anni, anche lui padovano, è uscito subito perché aveva già fatto il tampone in Spagna, dopo aver trascorso a Barcellona gli ultimi 15 giorni con un gruppo di amici ...

