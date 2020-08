Van Basten annuncia il ritiro e saluta i tifosi del Milan – 18 agosto 1995 – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) 24 anni fa Marco Van Basten salutò San Siro dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato: tanta l’emozione dei tifosi presenti Il 18 agosto del 1995 Marco Van Basten salutò San Siro dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato. L’olandese prese la dolorosa decisione di dire basta dopo l’ennesima operazione alla caviglia, che lo costrinse a rimanere fuori dal campo per ben due anni. L’ultima partita ufficiale giocata dall’olandese fu infatti il 26 maggio del 1993. Il 18 agosto, prima dell’inizio del trofeo Berlusconi, l’ex attaccante salutò un San Siro pieno di sciarpe rossonere, lì per onorare la sua carriera. Il giro di campo commosse tutti i ... Leggi su calcionews24

