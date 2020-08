Valsusa, completati i lavori del Grande Acquedotto di Valle. Acqua di montagna nei rubinetti di 27 comuni (Di martedì 18 agosto 2020) Dai rubinetti delle case della Valsusa da domani scorrerà Acqua di montagna. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi i lavori di allacciamento dei comuni della Valle di Susa che consentono di alimentare la rete collegata al Grande Acquedotto di Valle, un sistema idrico all’avanguardia, voluto da Smat, che utilizza l’Acqua proveniente dall’invaso della diga di Rochemolles. In totale 30 km di tubazione sono state allacciate alla condotta principale lunga 70 km per servire complessivamente 27 comuni dell’alta e bassa Valle di Susa. Un lavoro complesso che ha subito anche l’arresto durante i mesi del lockdown per Coronavirus. ... Leggi su nuovasocieta

