Valencia, crisi economica senza fine: a rischio iscrizione in Liga (Di martedì 18 agosto 2020) Brutte notizie per il Valencia che sta affronando una gravissima crisi economica. Non solo l'impossibilità di pagare regolarmente gli stipiendi, ma adesso anche il forte rischio di non riuscire ad iscriversi al prossimo campionato di Liga.Valencia: crisi economica e iscrizione in Liga a rischiocaption id="attachment 1005297" align="alignnone" width="716" Valencia (twitter Valencia)/captionLa grave situazione economica del Valencia peggiorata anche con l'emergenza pandemia di Covid-19, non solo starebbe impedendo alla società di pagare i propri calciatori ma starebbe mettendo a serio rischio anche ... Leggi su itasportpress

