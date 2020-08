Vacanza da nababbo al Grand Hotel, truffatore paga il conto con dati rubati a un turista (Di martedì 18 agosto 2020) Cinque giorni immersi nel lusso di un appartamento del Grand Hotel di Riccione dove, tra ogni comfort, non ha badato a spese extra fino a far lievitare il conto sopra i 2mila euro ma è stato al ... Leggi su riminitoday

