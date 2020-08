Usa, convention democratica: vibrante Michelle Obama per Biden (Di martedì 18 agosto 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

La campagna elettorale non è ancora ufficialmente iniziata, ma Donald Trump in Minnesota attacca ancora Joe Biden e i democratici, nel giorno in cui a Milwaukee si apre la convention dell’Asinello che ...Convention democratica al via - che ... definito "un incapace che porta il Paese verso l'autoritarismo". Non usa giri di parole per convincere l'ala sinistra del partito a non disertare le urne, anche ...