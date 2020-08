USA Breaking news del 18 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi, 18 agosto, tante nuove notizie ci giungono dagli USA. Last news del 18 agosto Trump: Huawei ci spia Il presidente Trump ha dichiarato: “Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia”. Gli USA hanno appena rafforzato le sanzioni contro il colosso tecnologico cinese. Il Segretario al Commercio ha inoltre sottolineato: “Huawei e le sue … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : USA Breaking news del 17 agosto 2020 #breakingnews #17agosto - zazoomblog : USA Breaking news del 17 agosto 2020 - #Breaking #agosto - periodicodaily : USA Breaking news del 16 agosto 2020 - periodicodaily : USA Breaking news del 16 agosto 2020 #breakingnews #usa #16agosto - periodicodaily : USA Breaking news del 15 agosto 2020 #usa #breakingnews #15agosto -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking

Zazoom Blog

Il presidente Trump, per portare avanti la sua teoria sulla necessità di votare di persona e non per posta, ha citato una frase del virologo Fauci. La frase è: “Se fatto correttamente, seguendo le lin ...Il presidente Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana gli USA faranno scattare le sanzioni contro l’Iran, nonostante la mozione respinta dal Consiglio di Sicurezza ONU. Trump ha inoltre s ...