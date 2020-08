Usa, al via la convention democratica. Sanders: «Trump un incapace» (Di martedì 18 agosto 2020) La prima serata della convention democratica. Intervenuto anche il fratello di George Floyd: un minuto di silenzio contro «odio e ingiustizia» Leggi su corriere

Angela23763271 : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, al via la convention democratica: Si apre a Milwaukee la convention dei Democratici. A causa dell'epidemia di c… - atarquini2 : Usa, Trump approva le trivellazioni nell'Alaska - frankietheone1 : RT @repubblica: 'Noi siamo il popolo': al via la convention democratica. Attesa per i discorsi di Michelle Obama e Bernie Sanders [a cura d… - GrifoRampante : Usa, Trump approva le trivellazioni nell'Alaska -