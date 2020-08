Usa 2020, Michelle Obama: 'Trump è il presidente sbagliato' - Sanders: 'E' una minaccia alla democrazia' (Di martedì 18 agosto 2020) Donald Trump è una 'minaccia alla nostra democrazia'. Lo ha affermato Bernie Sanders alla convention democratica , che ha visto anche la presenza di Michelle Obama . 'Trump è il presidente sbagliato ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - HuffPostItalia : Sondaggio Usa 2020: Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump - Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - Fra8882 : Parole della moglie di uno dei Presidenti più guerrafondai della storia. Le capovolte dialettiche dei #dem come que… - Mariang15709842 : RT @mittdolcino: Miguel Bosè, fronte della protesta anti COVID che i media spagnoli fanno fatica a disinnescare. Anche grazie alla madre,… -