Usa 2020, Michelle Obama: «Trump è il presidente sbagliato». Sanders: «Una minaccia per la democrazia» – Video (Di martedì 18 agosto 2020) È l’intervento appassionato di Michelle Obama a chiudere la prima giornata della convention democratica in Videoconferenza con una Milwaukee deserta, con l’ex first lady all’attacco del presidente Donald Trump accusato di creare il caos e divisione, senza alcuna empatia. Quel caos in cui oggi è caduta l’economia americana «a causa del Coronavirus che questo presidente ha minimizzato troppo a lungo», ha aggiunto l’ex first lady che ha definito Trump «il presidente sbagliato per il nostro Paese», incapace di gestire una situazione «più grande di lui». «Mi fa infuriare vedere dove siamo arrivati – dice Michelle ... Leggi su open.online

SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - HuffPostItalia : Sondaggio Usa 2020: Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump - fisco24_info : Michelle Obama attacca Trump: 'E' il presidente sbagliato' : L'ex first lady accende la prima serata della conventi… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Michelle Obama regina della prima serata della convention. Sanders duro contro Trump: 'Incapace, ci porta verso l'autoritar… -