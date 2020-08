Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di nuovo insieme: crisi superata? (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) Dove eravamo rimasti: ad inizio agosto ci siamo ritrovati Veronica Ursida e Giovanni Longobardi lontani non solo nel senso geografico del termine, ma anche sentimentale. I fan della coppia formata a Uomini e Donne si erano preoccupati notando che i due non si rivolgevano più la parola sui social e, anzi, l'uomo aveva pure lasciato intendere che le cose non andassero bene da un secco "non sono proprio felicissimo". Uomini e Donne, è crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? Momento difficile per il cavaliere e la dama, l'uno lontano dall'altra. I messaggi su Instagram la dicono lunga... 18 agosto ... Leggi su blogo

