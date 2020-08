Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo torna come opinionista? La situazione (Di martedì 18 agosto 2020) Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, dopo la consueta pausa estiva, tornerà in onda il prossimo lunedì 14 settembre. Confermati gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma che ne sarà di Lorenzo Riccardi? L’ex corteggiatore e tronista è stato il “grillo parlante” … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - bobbizbp : @radiosilvana @francescatotolo Mamma mia, pure gli ordini. Ma siamo uomini e donne o quaquaraquà? ?? - lauraitalia14 : RT @rodcostakiwi: @Filippob8 @PaolaAnna8 @GagliardoneS Con la differenza che Israele ( conosco bene questo Paese ) è attrezzato per difende… -