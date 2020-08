Una vita anticipazioni: scandalo ad Acacias 38 per l’arrivo di una domestica di colore (Di martedì 18 agosto 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 19 agosto 2020? Ad Acacias 38 gli abitanti pagano le conseguenze delle loro azioni: Liberto e Rosina sono in crisi nera; Lolita è disperata dopo la scelta di Antonito di vendere la loro bottega pur di ripagare i debiti e le cose non vanno meglio per Felicia…Bellita e Josè grazie a Cinta e a Rafael intravedono la luce in fondo al tunnel…Ma Genoveva e Alfredo hanno ancora molte armi da giocare…Ed ecco quindi che tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano quello che succederà nella puntata della soap in onda domani 19 agosto 2020. Siamo ormai giunti all’episodio 1031 di Acacias 38 e Genoveva e Alfredo stanno per ottenere i frutti del loro diabolico piano. UNA ... Leggi su ultimenotizieflash

