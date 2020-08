UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 19 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) anticipazioni puntata 1032 di Una VITA di mercoledì 19 agosto 2020:Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: QUINN contro BROOKE, tutte le novitàLa famiglia Dominguez festeggia il successo ottenuto da Cinta e Rafael. Intanto Emilio capisce che tra i due ragazzi le cose vanno sempre meglio e non riesce più a nascondere la gelosia. Rosina si arrabbia sempre più spesso e Liberto si avvicina così a Genoveva; tra i due non accade niente ma solo perché Susana li interrompe casualmente. Genoveva si improvvisa leader del gruppo di protesta, ma in realtà è felice del caos che è riuscita a produrre. Dopo avere scoperto che Ramón si trova in ospedale, Antoñito decide di raggiungere suo padre. Quando ... Leggi su tvsoap

marattin : Ci sono solo due possibili motivi per cui due partiti politici (in questo caso Pd e M5S) decidono di dar vita ad un… - FrancescoBonif1 : “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, ha detto Michelle Obama alla convention democratica. Una donn… - chetempochefa : La differenza fa paura a tutti, ma la differenza è l’unica qualità che può darti una chance, una opportunità di suc… - valvola822 : @melanynberry Letto. Per loro siamo solo delle etichette (LGBT, lesby, africani, ne*ri) da deridere ed umiliare, no… - Beppesardinia : RT @StefanoCuccu9: @LegaSalvini Della@serie una vita in vacanza.???? -