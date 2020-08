UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 19 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 19 agosto 2020:Leggi anche: Un POSTO al SOLE: VIOLA non vuol più saperne di EUGENIO, anticipazioniNunzia (Nadia Carlomagno) svela alla figlia Clara (Imma Pirone) il “segreto dei segreti”… A Viola (Ilenia Lazzarin), dopo il difficile dialogo con Eugenio (Paolo Romano), capita un incontro che metterà a dura prova il proprio autocontrollo. Arrabbiato per aver scoperto che Leonardo Arena (Erik Tonelli) è arrivato a spacciare droga sulla barca del chartering, Filippo (Michelangelo Tommaso) ordina a Serena (Miriam Candurro) di non incontrare mai più l’uomo quando c’è Irene (Greta Putaturo). Luigi ... Leggi su tvsoap

