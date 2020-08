Un museo della canapa a due passi dalla Reggia, Martino: “Trasformiamo i beni dismessi in risorse” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Un museo della canapa nell’ex Canapificio a Caserta”. È l’idea lanciata da Luigia Martino, candidata al consiglio regionale con Italia Viva, per valorizzare il complesso industriale, ormai dismesso, a due passi dalla Reggia di Caserta. “L’immobile è di proprietà della Regione ed è attualmente sotto sequestro per inagibilità – prosegue Martino – Bisogna dare impulso ad un’opera di riqualificazione strutturale dei capannoni industriali che rappresentano la storia di Terra di Lavoro. I visitatori potrebbero vedere le vasche per la macerazione ancora presenti al piano interrato oltre ad ... Leggi su anteprima24

SkyArte : I Bronzi di Riace sono stati rinvenuti il 16 agosto del 1972 da un giovane sub nei pressi della costa di Riace Mari… - AccademiaCrusca : ??? Il museo della lingua italiana a Firenze: un progetto che si realizza Il presidente Marazzini presenta il proge… - frigolandia : IL POPOLO DEI DISEGNATORI DIFENDE #FRIGOLANDIA! Hurricane, collaboratore di #FRIGIDAIRE e IL NUOVO MALE. #Museo… - AppiaPolis : New post (UN MUSEO DELLA CANAPA A DUE PASSI DALLA REGGIA, LUIGIA MARTINO: “TRASFORMIAMO I BENI DISMESSI IN RISORSA”… - marzo7paolo : RT @museomerletto: Lo sapete che con un unico biglietto è possibile visitare il Museo del Merletto di Burano e il @museovetro di Murano? Un… -

Ultime Notizie dalla rete : museo della FABRIANO / Museo della Carta, fioccano le prenotazioni QDM Notizie Venerdì 21 agosto, seconda “Visita al tramonto” al Parco archeologico di Montessu

L’iniziativa, a cura di Sistema Museo, prevede visite guidate al tramonto a cura delle guide del sito, che accompagneranno alla scoperta della storia di questo magico luogo e di tante curiosità in ...

Rischia un anno di carcere la turista salita sul tetto delle Terme negli Scavi di Pompei

Furibonda anche l'amministrazione del Parco di Pompei, che fa sapere in una nota: "In seguito all'irresponsabile gesto della giovane turista salita sul ... oltre ai registri di accesso al museo. Per ...

L’iniziativa, a cura di Sistema Museo, prevede visite guidate al tramonto a cura delle guide del sito, che accompagneranno alla scoperta della storia di questo magico luogo e di tante curiosità in ...Furibonda anche l'amministrazione del Parco di Pompei, che fa sapere in una nota: "In seguito all'irresponsabile gesto della giovane turista salita sul ... oltre ai registri di accesso al museo. Per ...