Un festival per ritrovare il piacere della radicalità (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si sa se è più importante che alla fine «Sant’Anna Arresi jazz» si faccia comunque, contro tutte le previsioni e dopo un ufficioso annuncio di cancellazione, o se è più importante che, facendosi, dal 31 agosto al 6 settembre, abbia mantenuto il suo tratto di radicalità. È ciò che caratterizza questo festival, che si chiama propriamente Ai confini tra Sardegna e jazz, in tutte le sue 35 edizioni, la trentacinquesima è la prossima. Niente di integralista, intendiamoci. Accanto ai … Continua L'articolo Un festival per ritrovare il piacere della radicalità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Le spesse mura degli antichi Granai della Fortezza di Pitigliano ospitano quest’anno due settimane di «letteratura resistente» (da oggi fino al 30 agosto) organizzate da Strade Bianche, che celebrano ...

Ostra Vetere: proseguono i concerti di Montesaxnovo Festival con Enrico Pieranunzi

Ogni brano una storia, un racconto sonoro da gustare nota per nota. Organizzato dall’Associazione Lemuse e dal Comune di Ostra Vetere con il sostegno della Regione Marche Assessorato Cultura e dalla ...

