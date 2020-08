Un caso di peste registrato in California: è il primo da cinque anni. I medici: “Forse contagiato durante una passeggiata con il cane” (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo i casi confermati in Cina – che hanno costretto un intero villaggio al lockdown – anche negli Stati Uniti si registra un caso di peste. Il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe è risultato positivo, e ora si sta sottoponendo a cure mediche a casa: è il primo caso apparso in California da cinque anni. Raro, ma non unico: secondo il Centers for Disease Control and Prevention, negli Usa c’è una media di sette casi di peste all’anno. I batteri della peste sono spesso trasmessi dalle pulci che a loro volta l’hanno contratta da scoiattoli o da altri roditori selvatici infetti. Anche cani e gatti possono trasportare pulci ... Leggi su ilfattoquotidiano

