Ufficiale: Mantova, ecco Zappa e Zanandrea dalla Juve (Di martedì 18 agosto 2020) Doppio colpo in entrata per il Mantova, che ha ufficializzato gli arrivi di due calciatori dalla Juventus. Si tratta di Claudio Zappa, attaccante classe 1997 con una discreta esperienza in terza serie e Gianmaria Zanandrea, difensore classe 1999, anche lui già al debutto in Serie C. Foto: sito Ufficiale Mantova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Mantova 1911 comunica di aver definito due operazioni in entrata con Juventus FC, acquisendo a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive di Claudio Zappa e Gianmaria Zanandrea. Attaccante ...

