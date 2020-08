UFFICIALE - Barça, salta un'altra testa: Abidal ha risolto il contratto con il club (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo quella di Setien, salta una seconda testa al Barcellona. Éric Abidal e il club catalano hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto che ha unito le due parti. Leggi su tuttonapoli

Cobretti_80 : @realGIORGIOita @AlfredoPedulla È un comunicato ufficiale, non son al bar. Non mi pare sia difficile. - Cobretti_80 : @stefano_bettini @nonsivendekaka Contano le firme, non le parole. Ci sta che siano arrabbiati e che gli roda ma, un… - BergaminiAldo : @Acidelius Ma, io non capisco... Secondo me (che faccio il virologo ufficiale al bar dell’angolo) per proteggersi… - fisco24_info : Giallo nel Dl agosto: niente bonus a ristoranti e bar aperti prima del 2019. Errore o «manina»?: Nel testo in Gazze… - bar_rubino : RT @nelloscavo: Poiché (anche) questo commento sulla pagina ufficiale di @matteosalvinimi non é stato né cancellato né sono state prese le… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Barça Dl agosto, un errore toglie il bonus a tutti i ristoranti e bar aperti prima del 2019 Il Sole 24 ORE BARCELLONA, Prosegue rivoluzione: via anche il ds Abidal

"Il Barcellona ed Eric Abidal hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto - si legge, in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società di Josep Maria Bartomeu -. Il club desidera ...

Calciomercato Barcellona, UFFICIALE la rescissione di Abidal

Il Barcellona ha comunicato ufficialmente di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale con Eric Abidal: il comunicato dei catalani Era nell’aria la tempesta societaria che adesso ha ...

"Il Barcellona ed Eric Abidal hanno raggiunto un accordo per la fine del contratto - si legge, in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società di Josep Maria Bartomeu -. Il club desidera ...Il Barcellona ha comunicato ufficialmente di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale con Eric Abidal: il comunicato dei catalani Era nell’aria la tempesta societaria che adesso ha ...